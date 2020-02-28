الدولار يرتفع أمام الجنيه في 8 بنوك

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الرابع على التوالي، فى 8 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس آخر أيام الأسبوع. فقد صعدت العملة الخضراء، بنحو قرشين في بنكي مصر والأهلي المصري، لتصل إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

كما زاد أيضاً قرشين في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وارتفعت العملة الخضراء قرشين في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

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كما ارتفع الدولار قرشاً واحداً في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول مصرعند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

فيما استقر الدولار في 3 بنوك هما مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، وبنك البركة عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس عند عند 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه انخفاضا بشكل تدريجى بنسبة تزيد عن 11.2% منذ يناير 2019 بما يتجاوز الجنيهين، ليصل إلى 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع بداية العام الماضى.