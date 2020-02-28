شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى، صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع الثالث على التوالى، بحجم تداول 7 ملايين ورقة، وبقيمة تداول 587.4 مليون جنيه، تلاه "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 20.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 253.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 15.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 113.8 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 210.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 106.5 مليون جنيه، ثم "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول 7.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 95.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 94.8 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 61.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 88.1 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 8.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 86.1 مليون جنيه، وفى التاسع "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 5.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 82.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول بلغ 39.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 77.4 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 13008.94 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.73% عند مستوى 1209.27 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.93% مغلقًا عند مستوى 1311.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 5.8% مغلقًا عند مستوى 14756.81 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة انخفاض 3.41% ليغلق عند مستوى 594.14 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 28.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 667 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 387 مليار جنيه إلى 366.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.1 مليار جنيه إلى 200.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.6%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.1 مليار جنيه إلى 566.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.8%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%.