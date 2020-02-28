شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع نمو الاقتصاد الكندي فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش الناتج المحلي الإجمالي الشهري مسجلا نمو بمعدل 0.3% فى كانون الأول/ديسمبر ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.1 % ،وسجل الاقتصاد الكندي نمو بمعدل 0.1% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،هذا البيان إيجابي للدولار الكندي.

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