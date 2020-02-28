شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوت ديفوار يدعو وزير الاتصالات للمشاركة بمؤتمر الاتحاد البريدى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تيموتى إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار فى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال التحول الرقمى.

وشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على كافة الأصعدة خاصة مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تم مناقشة تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتى شهد توقيعها رؤساء الجمهورية فى كلا البلدين، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبيدجان فى أبريل الماضي، ووقعها الدكتور عمرو طلعت مع نظيره وزير الاقتصاد الرقمى والبريد الإيفواري؛ حيث نصت مذكرة التفاهم على التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وكوت ديفوار فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وانشاء المناطق التكنولوجية.



وزير الاتصالات خلال لقائه بسفير كوت ديفوار

كما تناول اللقاء تفعيل التعاون الثنائى بين البلدين، وفقا لمذكرة التفاهم فى مجال دعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وبناء قدرات فرق إدارة الحاضنات ومسرعات الشركات الناشئة التكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون فى تنمية المهارات الرقمية للشباب فى التكنولوجيات المتقدمة والتى من أبرزها الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى وسلسلة الكتل وانترنت الأشياء والجيل الخامس، بالإضافة إلى مشاركة الشباب الإيفوارى فى المبادرة الرئاسية المصرية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" والتى تهدف الى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.

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هذا وناقش اللقاء أيضا آليات دعم التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال التحول الرقمى من خلال نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات فى مجال الهوية الرقمية بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للاتصالات لجمهورية كوت ديفوار، والتعاون فى تيسير تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، وتعزيز الشمول المالى والمدفوعات الالكترونية.

وفى ختام اللقاء وجه السفير تيموتى إيزوان دعوة للدكتور عمرو طلعت للمشاركة فى المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدى العالمى الذى تستضيفه كوت ديفوار خلال الفترة من 10 الى 28 أغسطس المقبل.