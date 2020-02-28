شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أوبك تميل صوب تخفيضات أكبر لإنتاج النفط مع تضرر الأسعار والطلب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أربعة مصادر مطلعة على محادثات إن عدد من الأعضاء الرئيسيين فى أوبك يميلون صوب خفض أكبر لإنتاج النفط مقارنة مع ما كان متوقعا فى السابق، فى ظل تراجع أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من أن تفشى فيروس كورونا سيؤشر سلبا بشدة على طلب الخام.

وقالت المصادر إن أعضاء من بينهم السعودية يدرسون الاتفاق على خفض للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا فى الربع الثانى من 2020، ما يزيد عن خفض أولى مقترح بواقع 600 ألف برميل يوميا.

كانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت أولا فكرة الخفض الأكبر.

وتسبب الفيروس فى نحو 2800 حالة وفاة فى الصين وانتشر إلى عشرات الدول الأخرى.

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وانخفض النفط بنحو 25% منذ بداية العام بفعل تراجع الطلب وتباطؤ متوقع فى النمو الاقتصادي، مما يقلق أعضاء أوبك.

وكانت وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك قد أعلن أمس الخميس، إن روسيا "راضية جدا" بتعاونها مع السعودية وتريد مواصلته في إطار تحالف أوبك والمنتجين من خارجها، وكذلك بشكل ثنائى.

وقال "نحن راضون جدا بالتعاون مع شركائنا، السعودية، وبالطبع نريد مواصلة التعاون ليس فقط فى إطار العلاقات المتعددة الأطراف - أوبك، لكن أيضا على الصعيد الثنائى - لدينا الكثير من المشروعات المشتركة".

وأضاف نوفاك أن روسيا متمسكة بتوقعها السابق لضرر محتمل على الطلب العالمى بسبب تفشى فيروس كورونا فى الصين وغيرها، مضيفا أن التقديرات قد تتغير فى ضوء انتشار الفيروس فى أوروبا.