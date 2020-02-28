شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنهار لأدنى مستوى فى 10 أسابيع بفعل مخاوف الفوضى الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهارت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأدنى مستوى فى عشرة أسابيع ، لتواصل خسائرها الحادة لليوم الثاني على التوالي ، على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2016 ، بفعل مخاوف الفوضى الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ،وتأثيرها السلبي على مستويات الطلب الفعلي على أحد أهم المعادن الصناعية فى العالم.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 4.0% إلى مستوي 17.04$ الأدنى منذ 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.74$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.86$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 1.4% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما طغي تأثير مخاوف ضعف الطلب الفعلي ، على استمرار إقبال المستثمرين على شراء المعادن النفيسة كملاذات آمنة.

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على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،انخفضت أسعار الفضة بنسبة 7.75% ، على وشك تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وتعتبر الفضة من أحد أهم المعادن الصناعية فى العالم ،حيث تستخدم فى تصنيع الخلايا الكهروضوئية ، وتعد تلك الخلايا هي المكون الرئيسي فى صناعة الألواح الشمسية المولدة للكهرباء.

وتعتبر الصين أكبر سوق للفضة الكهروضوئية فى العالم ،وقد أدي تفشي انتشار فيروس كورونا إلى إغلاق العديد من المصانع الكهروضوئية هناك.

وانتشر أيضا الفيروس التاجي الجديد على نحو غير متوقع فى كوريا الجنوبية ،ويعتبر الاقتصاد الكوري أحد المراكز الصناعية الكبرى للفضة.