شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالانخفاض ليصل إلى الدعم المحوري 49.87، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 48.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 53.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.50 والمقاومة 51.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط