شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليحقق هدفنا المنتظر عند 45.55 ويضغط سلباً عليه، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، حيث ينتظم السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار تجاوز المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو إلى 43.30، بينما يمثل الثبات دون 47.90 شرط أولي لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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