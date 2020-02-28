شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الفضة بشكل قوي ليصل إلى هدفنا السلبي المنتظر عند 16.96، مع الإشارة إلى أن كسر خط الاتجاه الصاعد يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث يمثل كسر المستوى المذكور مفتاح الاندفاع نحو 16.33 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سيبقى السيناريو السلبي مرجحاً بقية اليوم ما لم يتم اختراق مستويات 17.60 – 17.70 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط