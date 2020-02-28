شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً لمستوى 1635.20 ويحاول الثبات دونه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أننا سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر المستوى المذكور بإغلاق يومي دونه أو اختراق المقاومة 1655.90 ومن ثم استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1625.00 والمقاومة 1660.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي