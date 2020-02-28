شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالانخفاض الهادئ في طريقه نحو هدفنا السلبي المنتظر الذي يصل إلى 1.2736، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط دون تغيير للفترة القادمة، والتي تعتمد على الثبات دون مستويات 1.2920 – 1.2930 كشرط أول، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2790 والمقاومة 1.2930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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