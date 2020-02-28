شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج اليورو مقابل الدولار مستوى 1.1008 واقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1063، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.0954، في حين إن اختراق 1.1063 سيدفع السعر إلى 1.1130 كهدف إيجابي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0920 والمقاومة 1.1080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد