الباوند مقابل الين يستعيد ميله الهابط-تحليل - 28-2-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن سعر الزوج بتداولات يوم أمس باستعادة الميل الهابط بتسلله دون الدعم المستقر عند 141.85 لنلاحظ تسجيله لأهداف سلبية واضحة بوصوله نحو 139.95.
ثبات المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية, واستمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي لنتوقع بذلك استهدافه لمستوى 139.20 وصولا نحو الدعم التالي والمتمركز عند 137.60 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.60 و 139.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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