شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 28-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-2-2020، حيث ثبت سعر الريال عند 4.12 جنيه للشراء و4.16 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك لأهلى المصرى.



فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.14 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.14 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.13 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.13 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.12 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.12 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.12 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741، هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد تراجع بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرا 82.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7628.34 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.06% خاسرا 80.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7546.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 179.5 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 157 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 4.24%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.72%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.66%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.65%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.38%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.49%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.45%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%.