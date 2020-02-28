شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الدعم– تحليل -28-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر النحاس بالضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ اقترابه من الدعم المحوري المتمركز عند 2.4900, لابد من التنويه إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لكسر هذا الدعم ليزيد ذلك من مخاطر الانتقال نحو المسار السلبي باستهدافه لمستوى 2.3150.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5400 و 2.4600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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