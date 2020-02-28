الارشيف / الاقتصاد

سعر النحاس يقترب من الدعم– تحليل -28-2-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الدعم– تحليل -28-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر النحاس بالضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ اقترابه من الدعم المحوري المتمركز عند 2.4900, لابد من التنويه إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لكسر هذا الدعم ليزيد ذلك من مخاطر الانتقال نحو المسار السلبي باستهدافه لمستوى 2.3150.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5400 و 2.4600

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يقترب من الدعم– تحليل -28-2-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا