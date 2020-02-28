شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار اليورو مقابل الين الهابط - تحليل - 28-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة, إلا ان الثبات السلبي المتكرر دون مستوى 120.30 يؤكد استعداده لاستئناف الهجوم السلبي خلال الفترة القريبة لنبقى بانتظار تحرره من مستوى 119.40 ومن ثم ليكرر الضغط على الحاجز المتمركز عند118.50. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 118.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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