شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يعود للمسار الهابط-تحليل - 28-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يصمد سعر الغاز طويلا فوق مستوى 1.722 ليستسلم مؤخرا للضغوط السلبية ولنلاحظ من الرسم المرفق دخوله ضمن القناة الهابطة من جديد مؤكدا بذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي خلال الفترة القريبة والمتوسطة. نؤكد على أهمية تجميع السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول أولا نحو 1.607 وبتجاوزه سيسهل مهمة الوصول نحو الدعم التالي المتمثل بمستوى 1.430. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.730 و 1.607 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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