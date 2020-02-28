شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2008 بسبب فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل خسائرها الحادة للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، فى ظل عمليات البيع المفتوحة التي تسيطر على الأسواق ، بفعل تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ، فى ظل استمرار تفشي انتشار فيروس كورونا إلى المزيد من البلدان حول العالم.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.9% حتى الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3.8% ،بعد قفزة فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين ،الأمر الذي أجج المخاوف بشأن وباء مدمر اقتصاديا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليواصل خسائره الحادة للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

وعلى صعيد جلسات هذا الأسبوع ،فقد مؤشر ستوكس أوروبا حوالي 13.5% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3.5% ، فى ظل التوقعات القوية لتراجع أعمال وأرباح شركات القطاع ، مع توالي فرض القيود على الرحلات بسبب فيروس كورونا.

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لا يزال تفشي فيروس كورونا الجديد يهز الأسواق العالمية ، مع توالي الأخبار عن سرعة انتشاره خارج الصين ،حيث وصل الفيروس إلى نحو 46 دولة فى مختلف قارات العالمية على حسب الإعلانات الرسمية الأخيرة.

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس ،إنه مع الإصابات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها فى جميع أنحاء العالم ،والتي تفوق الآن تلك الموجودة فى الصين ، يتعين على جميع البلدان الاستعداد لمكافحة فيروس كورونا.

وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية مواطني الولايات المتحدة بضرورة الاستعداد لمجابهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا فى البلاد ، خاصة بعد تصاعد حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى مختلف أنحاء العالم.

ومع سرعة انتشار الفيروس التاجي اندفعت معظم الشركات والبنوك العالمية إلى التحذير بشأن تراجع حجم الأعمال والأرباح خلال الربع الأول من هذا العام.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2.1% ،لتسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 4.4% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 3.9% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 3.6% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 4.2 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 3.5%.