شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي بفعل فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بسبب تركيز المستثمرين على عمليات جني الأرباح ، لكن المعدن الثمين على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف الاقتصاد العالمي ، فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.4% إلى 1,621.22$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,644.37$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,649.36$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

وعلى صعيد تعاملات شباط/فبراير ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.1% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ، فى ظل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن.

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وسجل معدن الذهب فى مطلع تعاملات هذا الأسبوع ،أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 1,689.33$ للأونصة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تفشي انتشار فيروس كورونا خارج الصين ، وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس ،إنه مع الإصابات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها فى جميع أنحاء العالم ،والتي تفوق الآن تلك الموجودة فى الصين ، يتعين على جميع البلدان الاستعداد لمكافحة فيروس كورونا.

وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية مواطني الولايات المتحدة بضرورة الاستعداد لمجابهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا فى البلاد ، خاصة بعد تصاعد حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ومع توالي التطورات السلبية حول فيروس كورونا ،يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،وهو ما ينعكس حاليا بالهبوط الحاد فى معظم أسواق الأسهم العالمية ،حيث من المتوقع أن يتضرر الاقتصاد العالمي كثيرا بهذا الوباء المتفشي ،وأن تنخفض أعمال وأرباح معظم البنوك والشركات العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.47 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 934.23 طن متري.