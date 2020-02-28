شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو 2019 ، بفعل استمرار هبوط عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لمستويات قياسية جديدة ، فى ظل تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة الأمريكية لثلاث مرات هذا العام بداية من آذار/مارس المقبل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.1008$ الأعلى منذ 6 شباط/فبراير الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0998 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0982$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 30 أيار/مايو 2018.

دعم هذا المكسب اليومي الأضخم فى نحو ثلاث سنوات ، هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمستوي قياسي جديد ، وتقارير تفيد دراسة الحكومة الألمانية إجراءات لدعم أكبر اقتصاد فى أوروبا.

أفادت تقارير بأن وزارة المالية الألمانية تدرس تخفيف قيود الإنفاق المالي لتعزيز اقتصادها المتدهور خلال الفترة الأخيرة ،والاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.5% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو 2019.

تأتي تلك المكاسب القوية ،بفضل الهبوط الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، تضررا من استمرار هبوط عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لمستويات قياسية جديدة ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار فى العملة الخضراء.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع يوم الجمعة، ليواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي لمستوي قياسي جديد عند 1.1990% ، بسبب تصاعد المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لتفشي انتشار فيروس كورونا.

فمع الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى الشرق الأوسط وأوروبا ، لم يعد المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة محصنة ،وأن الاقتصاد الأكبر فى العالم سيتعرض لضغط سلبي كبير ، لذلك زادت الرهانات على أن الاحتياطي الاتحادي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة لدعم وحماية الاقتصاد الأمريكي.

أصبحت العقود الآجلة لسوق المال فى الولايات المتحدة تسعر على نطاق واسع ، قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية 3 مرات بحلول منتصف هذا العام ،والبداية من آذار/مارس المقبل والخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.50 % ،وكان تسعير هذا الخفض عند 9% فقط قبل أسبوع.

على النقيض من الاحتياطي الاتحادي ،نجد البنوك المركزية الكبرى الأخرى فى العالم ، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان ،ليس لديهم مجال واسع لتخفيض أسعار الفائدة ،والتي تقبع بالفعل عند مستويات قياسية تاريخية.