شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد أسوء أداء أسبوعي في عامين أمام نظيره الين الياباني في ظلال المخاوف من انتشار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل 2019 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا خارج الصين والتي قد تجعله وباء عالمي.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.64% إلى مستويات 108.89 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.59، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الرابع من شباط/فبراير الجاري عند 109.97، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.68.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات عند 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 2.2%، وقبل أن نشهد أظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 2.6%، متفوقة على التوقعات بتراجع 1.3%.

كما تابعنا عن ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.2% في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.5% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 3.1%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 10.1% مقابل 7.9% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.8%، بخلاف ذلك فقد تابعنا بالأمس أفادت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن حكومته ستطلب من المدارس في مختلف مراحل التعليم أن تغلق أبوابها من الثاني من آذار/مارس المقبل وحتى نهاية عطلة الربيع أي لنهاية الشهر.

وجاء ذلك عقب ساعات من مطالبة رئيس الوزراء الياباني آبي الأربعاء بتأجيل أي تجمعات رياضية أو ثقافية لمدة أسبوعين بهدف المساهمة في احتواء انتشار فيروس كورونا، كما نوه أيضا آنذاك لكون اقتصاد بلاده يتعافى بشكل جيد وأن حكومته تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالفيروس على الاقتصاد الياباني، مع تطرقه لكون الحكومة تراقب تحركات الأسواق وأنها على استعداد للتدخل، مضيفاً أنه لا يمكن التعليق على تحركات السوق الأخيرة.

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كما نوه رئيس الوزراء الياباني آبي بالأربعاء لكون حكومته مستمرة في التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإقامة دورة الألعاب الأولمبية الصينية في طوكيو 2020، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون عضو في اللجنة الأولمبية الدولية صرح بأنه من الممكن إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، مضيفاً أنه إذا ما تم التأكيد من خطورة إقامة الأولمبياد، فعلى الأرجح سيتوجه المنظمون إلى إلغائها.

على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 68.3$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال كانون الثاني/يناير عند 0.2%.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46.1 مقابل 42.9 في كانون الثاني/يناير، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 100.7 مقابل 100.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 99.8 في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد منذ قليل إعلان كوريا الجنوبية عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2,000 حالة وأعلنت إيطاليا عن أكثر من 600 حالة، وجاء ذلك بالتزامن مع فحص ولاية كاليفورنيا الأمريكية لنحو 8,400 شخص بحثاً عن علامات الفيروس عقب سفرهم إلى آسيا مؤخراً، في حين أوقفت المملكة العربية السعودية الزيارات الدينية التي تجذب الملايين إليها.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه أمس الخميس لكون انتشار فيروس كورونا خارج الصين أصبح مصدر أكبر للقلق للمنظمة عن تفشي المرض في داخل الحدود الصينية، موضحاً أنه لليوم الثاني على التوالي تم تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس التاجي خارج الصين بأعداد أكبر من الحالات المصابة المعلن عنها في الصين.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس بأن المنظمة أعلنت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة عن نحو 7 دولة جديدة تسجل أول حالات إصابة بالفيروس لديها ليصل إلى إجمالي الدول التي أعلنت عن ظهور حالات لديها إلى نحو 44 دولة، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة بالفيروس التاجي خارج الصين قرابة 3,500 حالة بالإضافة إلى وفاة أكثر من 55 شخص.

ويذكر أن غيبريسوس أعرب في مطلع الأسبوع إلى أنه لا يزال من الممكن احتواء تفشي فيروس كورونا وأن الفيروس ليس خارج السيطرة وبالأخص مع عدم ارتفاع أعداد الوفيات بشكل كبير، موضحاً أنه من المبكر للغاية وصف انتشاره بأنه وباء عالمي، مؤكداً أنه من غير المناسب استخدام هذا الوصف حالياً وأنه يجب التركيز على حهود احتوائه وذلك على الرغم من احتمالية تحوله إلى وباء خطير.