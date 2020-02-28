شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة للجلسة الرابعة للأدنى لها في شهرين متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من اثنان بالمائة لنشهد الأدنى لها منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا خارج الصين والتي قد تجعله وباء عالمي.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 2.13% لتتداول حالياً عند 17.39$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.76$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.74$ للأوتصة، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 98.37 مقارنة بالافتتاحية عند 98.42.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 68.3$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال كانون الثاني/يناير عند 0.2%.

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كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46.1 مقابل 42.9 في كانون الثاني/يناير الماضي، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 100.7 مقابل 100.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 99.8 في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، فقد منذ قليل إعلان كوريا الجنوبية عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2,000 حالة وأعلنت إيطاليا عن أكثر من 600 حالة، بينما أغلقت اليابان مدارسها، وذلك بالتزامن مع فحص ولاية كاليفورنيا الأمريكية لنحو 8,400 شخص بحثاً عن علامات الفيروس عقب سفرهم إلى آسيا مؤخراً، في حين أوقفت المملكة العربية السعودية الزيارات الدينية التي تجذب الملايين إليها.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه أمس الخميس لكون انتشار فيروس كورونا خارج الصين أصبح مصدر أكبر للقلق للمنظمة عن تفشي المرض في داخل الحدود الصينية، موضحاً أنه لليوم الثاني على التوالي تم تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس التاجي خارج الصين بأعداد أكبر من الحالات المصابة المعلن عنها في الصين.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس بأن المنظمة أعلنت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة عن نحو 7 دولة جديدة تسجل أول حالات إصابة بالفيروس لديها ليصل إلى إجمالي الدول التي أعلنت عن ظهور حالات لديها إلى نحو 44 دولة، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة بالفيروس التاجي خارج الصين قرابة 3,500 حالة بالإضافة إلى وفاة أكثر من 55 شخص.

ويذكر أن غيبريسوس أعرب في مطلع الأسبوع إلى أنه لا يزال من الممكن احتواء تفشي فيروس كورونا وأن الفيروس ليس خارج السيطرة وبالأخص مع عدم ارتفاع أعداد الوفيات بشكل كبير، موضحاً أنه من المبكر للغاية وصف انتشاره بأنه وباء عالمي، مؤكداً أنه من غير المناسب استخدام هذا الوصف حالياً وأنه يجب التركيز على حهود احتوائه وذلك على الرغم من احتمالية تحوله إلى وباء خطير.