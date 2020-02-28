شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة دون حاجز 1.1 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السادس من شباط/فبراير، بينما لا تزال ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وبصدد ثاني خسائر شهرية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.0999 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1001 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0982، بينما حقق الأعلى له عند 1.1005.

هذا وتتطلع المستثمرين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا لصدور عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.7%، وذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل ألمانيا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل انكماش 0.6% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية السابقة للربع الرابع الماضي، بينما قد تظهر أيضا القراءة السنوية النهائية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.8% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السنوية السابقة للربع الفصلي السابق.

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كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة إنفاق المستهلكين لفرنسا والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير، والكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.4% في كانون الثاني/يناير، وصولاً إلى صدور قراءة التغير في البطالة لألمانيا والتي قد تعكس ارتفاعاً بنحو 4 ألف مقابل تراجع بواقع ألفان في كانون الثاني/يناير.

وفي سياق أخر، من المقرر أن يشارك رئيس بنك دويتشه بوندسبانك ينس ويدمان في مؤتمر صحفي حول التقرير السنوي لعام 2019 في فرانكفورت، وذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% خلال شباط/فبراير، ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم المستثمرين لانتشار فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي وبالأخص في إيطاليا.

على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 68.3$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال كانون الثاني/يناير عند 0.2%.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46.1 مقابل 42.9 في كانون الثاني/يناير، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 100.7 مقابل 100.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 99.8 في كانون الثاني/يناير.