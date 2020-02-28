شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد أسوء أداء أسبوعي منذ أيلول/سبتمبر 2011 مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها مند 15 من تشرين الثاني/نوفمبر ولتعد بصدد ثاني خسائر شهرية لها على التوالي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ السادس من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا خارج الصين والتي قد تجعله وباء عالمي.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 2.82% لتتداول حالياً عند 877.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 903.04$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.43 مقارنة بالافتتاحية عند 98.42.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 68.3$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال كانون الثاني/يناير عند 0.2%.

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كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46.1 مقابل 42.9 في كانون الثاني/يناير الماضي، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 100.7 مقابل 100.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 99.8 في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، فقد منذ قليل إعلان كوريا الجنوبية عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2,000 حالة وأعلنت إيطاليا عن أكثر من 600 حالة، بينما أغلقت اليابان مدارسها، وذلك بالتزامن مع فحص ولاية كاليفورنيا الأمريكية لنحو 8,400 شخص بحثاً عن علامات الفيروس عقب سفرهم إلى آسيا مؤخراً، في حين أوقفت المملكة العربية السعودية الزيارات الدينية التي تجذب الملايين إليها.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه أمس الخميس لكون انتشار فيروس كورونا خارج الصين أصبح مصدر أكبر للقلق للمنظمة عن تفشي المرض في داخل الحدود الصينية، موضحاً أنه لليوم الثاني على التوالي تم تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس التاجي خارج الصين بأعداد أكبر من الحالات المصابة المعلن عنها في الصين.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس بأن المنظمة أعلنت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة عن نحو 7 دولة جديدة تسجل أول حالات إصابة بالفيروس لديها ليصل إلى إجمالي الدول التي أعلنت عن ظهور حالات لديها إلى نحو 44 دولة، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة بالفيروس التاجي خارج الصين قرابة 3,500 حالة بالإضافة إلى وفاة أكثر من 55 شخص.