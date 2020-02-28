شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع والشهر على تراجعات بأكثر من ثلاثة بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات هذا الأسبوع وشهر شباط/فبراير على اللون الأحمر موضحة الأدنى لها في أربعة أشهر لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي شهدت بالأمس أسوء أداء يومي منذ آب/أغسطس 2011 في ظلال تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا خارج الصين وتحوله إلى وباء عالمي والتي تدفع مؤشرات الأسهم العالمية لأسوء أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 مع تراجعها بأكثر من عشرة بالمائة.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات عند 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 2.2%، وقبل أن نشهد أظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة أيضا لليابان تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 2.6%، متفوقة على التوقعات بتراجع 1.3%.

كما تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.5% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 3.1%.

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بخلاف ذلك، فقد أعلنت كوريا الجنوبية عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 2,000 حالة وأعلنت إيطاليا عن أكثر من 600 حالة، بينما أغلقت اليابان مدارسها، وذلك بالتزامن مع فحص ولاية كاليفورنيا الأمريكية لنحو 8,400 شخص بحثاً عن علامات الفيروس عقب سفرهم إلى آسيا مؤخراً، في حين أوقفت المملكة العربية السعودية الزيارات الدينية التي تجذب الملايين إليها.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 3.21% ليخسر 50.30 نقطة ويصل إلى المستوى 1,517.76، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 3.48% ليخسر هو الأخر 763.46 نقطة ويصل إلى المستوى 21,184.77.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 3.14% ليخسر 128.26 نقطة ويصل إلى المستوى 3,956.62، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 3.04% ليخسر هو الأخر 90.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,900.34.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 2.61% ليخسر 699.68 نقطة ويصل إلى المستوى 26,078.94، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 3.04% ليخسر هو الأخر 62.42 نقطة ويصل إلى المستوى 1,992.47.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 3.96% ليخسر 214.77 نقطة ويصل إلى المستوى 11,222.40، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 3.08% ليخسر هو الأخر 204.80 نقطة ويصل إلى المستوى 6,453.10.