شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9712 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يفعّل السيناريو السلبي على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% الذي يتواجد عند 0.9588.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9712 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط