شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9712 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يفعّل السيناريو السلبي على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% الذي يتواجد عند 0.9588.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9712 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9720
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 28-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.