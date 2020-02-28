شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الثاني – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.6500، ويواصل التحرك داخل القناة الهابطة التي تدعم فرص تحقيق مزيد من الأهداف السلبية، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 0.6415 كمحطة رئيسية تالية. وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 0.6580. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6480 والمقاومة 0.6560 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الثاني – تحليل - 28-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.