شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالانخفاض – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليصل إلى مشارف حاجز 50.00 دولار، وننتظر مزيد من الانخفاض بدعم من التحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 48.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مستوى دعم مهم عند 49.87، يحتاج السعر لتجاوزه لتأكيد فتح الطريق أمام تحقيق الهدف المذكور.

وبشكل عام، سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 53.23 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.50 والمقاومة 51.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط