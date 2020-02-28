شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل تحقيق الأهداف – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عند 45.55، ويتحرك داخل قناة هابطة تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 43.30 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 47.90 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 49.40 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط