شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بشكل قوي يوم أمس، ويبدأ اليوم بانخفاض إضافي ليكسر مستوى 17.60 ويستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 16.96 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق مستويات 17.60 – 17.70 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط