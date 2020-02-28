شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب مقاومة قوية عند مستوى 1655.90 ويجد صعوبة في اختراقها، ليبدأ باختبار مستوى الدعم المحوري 1635.20 من جديد، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج قمة مزدوجة قد يجبر السعر على تكبّد بعض الخسائر خلال الجلسات القادمة.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم 1635.20 أو اختراق المقاومة 1655.90، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لزيارة مستوى 1601.70 بشكل مباشر، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1720.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1625.00 والمقاومة 1660.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي