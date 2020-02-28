شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هدفنا المنتظر يوم أمس عند 1.3382، ويبدأ اليوم باندفاع صاعد قوي جديد ليهاجم مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليشير إلى أن المجال مفتوح أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تمتد إلى 1.3565.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق مستوى 1.3440 سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً وبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3380 والمقاومة 1.3520
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 28-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.