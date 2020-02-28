شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هدفنا المنتظر يوم أمس عند 1.3382، ويبدأ اليوم باندفاع صاعد قوي جديد ليهاجم مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليشير إلى أن المجال مفتوح أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تمتد إلى 1.3565.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق مستوى 1.3440 سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً وبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3380 والمقاومة 1.3520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد