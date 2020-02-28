شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق مزيد من الأهداف السلبية – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 109.24 ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليهاجم هذا المستوى ويكسره ويحاول الثبات دونه، مما يشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط للموجة الصاعدة الأكبر، والتي بدأت من مناطق 104.45.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، والهدف التالي يتواجد عند 108.34، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 109.25 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة والتوجه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 110.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.34 والمقاومة 109.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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