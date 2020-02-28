شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بهدوء – تحليل - 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل هادئ ليبتعد تدريجياً عن مستوى 1.2920، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.2736.
المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض، مع الانتباه إلى أن الثبات دون مستويات 1.2920 – 1.2930 يمثّل شرط أولي لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2790 والمقاومة 1.2930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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