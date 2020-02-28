اليورو يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 28-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1008 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده يوم أمس، وحقق اختراقاً لخط المقاومة الذي يظهر بالصورة، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.1063 كمحطة تصحيحية تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الاخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.0954 سيوقف الارتفاع المقترح ويقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0920 والمقاومة 1.1080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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