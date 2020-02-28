شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والقائم باعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بدء تسليم وحدات مشروع سكن مصر بالمدينة، وخاصة في التجمع الثالث، وأضاف المهندس جمال طلعت لـ"الخليج 365" أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة، ضمن مشروع سكن مصر يبلغ نحو 18 ألف وحدة، بمساحات تتراوح من 115 وحتى 118 متر.، وذلك فى نحو 10 مواقع بـ3 مناطق وهى الأندلس، وغرب الجامعات، والتجمع الثالث، تحتل منطقة أرض المعارض النصيب الأكبر بواقع 345 عمارة بعدد وحدات 8280 وحدة.

ويأتى موقع الأندلس فى موقع متميز حيث يقع بجوار مشروع دار مصر مباشرة، ويفصل بينهما سور مشروع دار مصر، ونظرا لأن المنطقة التى يتم تنفيذ بها مشروع سكن مصر بها راتفاعات وانخفاضات، وسيتم تنفيذ المشروع على شكل مصاطب بحيث تشكل منظر جمالى لمنافسة مشروع دار مصر.

وأوضح ، أن الـ18 ألف وحدة يتم تنفيذهم فى 10 مواقع مختلف بـ3 مناطق وهى منطقة الأندلس، بواقع 148 عمارة، بعدد وحدات تصل لـ4416 شقة، ومنطقة أرض المعارض وتحتل نصيب الأسد وتتضمن نحو 345 عمارة بواقع 8280 شقة، فيما تأتى منطقة التجمع الثالث فى المرتبة الوسط، حيث تتضمن نحو 200 عمارة على 4800 وحدة ولكن يتم تنفى هذه الوحدات فى 6 مواقع.

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وأوضح أن شركات المقاولات، التزمت بالجدول الزمنى الذى حددته وزارة الإسكان، وهناك البعض منها سابق الجدول الزمنى، وذلك لتسليم الوحدات قبل الموعد المحدد، لافتا إلى أن مشروع سكن مصر بالمدينة حصل على إشادات كبيرة من قبل الوزير وقيادات الهيئة، وخاصة بما يتعلق بجودة التشطيبات التى يتمتع بها المشروع.