شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الضغوط التضخمية في طوكيو خلال شباط/فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات عند 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.6%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تباطؤ نمو الضغوط التضخمية في طوكيو خلال شباط/فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.