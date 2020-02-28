شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعي في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.2% والتي عذلت من نمو 1.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.5% مقارنة باالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 3.1%.

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