شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في اليابان بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر كانون الثاني/يناير والتي أوضحت ارتفاعاً إلى نسبة 2.4% مقابل نسبة 2.2% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة.

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