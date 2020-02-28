النفط يهبط لليوم الخامس بفعل مخاوف الطلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس، أمس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2019 حيث أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

خلال التداولات كان خام برنت منخفضاً 60 سنتاً بما يعادل 1.1% إلى 52.83 دولار للبرميل. ونزل العقد في وقت سابق إلى 52.53 دولار، أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 55 سنتاً أو 1.1% إلى 48.18 دولار للبرميل. وفي وقت سابق هبطت إلى 47.82 دولار، أقل سعر لها منذ الرابع من يناير 2019.

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وفي جلسات التداول الخمس وحتى أمس، هبط برنت 10.6%، في حين فقد غرب تكساس 10.4%، في أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ أغسطس 2019.ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود، توقعت فاكتس جلوبال إنرجي الاستشارية أمس الأول ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يومياً في 2020.

وقد تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام الأربعاء الماضي، بعد الإعلان عن مئات حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والشرق الأوسط مما أشعل المخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة، فضلاً عن بواعث القلق من انتشار الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.43 دولار للبرميل، منخفضاً 1.52 دولار بما يعادل 2.77%، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 48.73 دولار للبرميل، بتراجع 1.17 دولار أو 2.34%. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل كلا الخامين أدنى مستوياته منذ يناير 2019، مع تهاوي برنت إلى 53.03 دولار للبرميل، وانخفاض غرب تكساس إلى 48.30 دولار.