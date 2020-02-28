شكرا لقرائتكم خبر عن 4.7 مليار دولار حزمة تحفيز بماليزيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد أمس، عن حزمة تحفيز قيمتها 20 مليار رنجيت (4.7 مليار دولار) لمواجهة أثر انتشار فيروس كورونا.

وقال إن التحفيز الاقتصادي يشمل إعفاءات ضريبية وإعادة جدولة القروض للشركات المتأثرة بتفشي الفيروس.

وأضاف مهاتير أن الشركات شبه الحكومية والهيئات العامة ستسرع أيضاً مشاريع الاستثمار للعام 2020.

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4.7 مليار دولار حزمة تحفيز بماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.