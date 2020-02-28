الاقتصاد

التشهير بمواطن تستر على وافد يمني في الرياض

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شهرت وزارة التجارة بمواطن ووافد من جنسية يمنية بعد صدور حكم قضائي لمخالفتهما لنظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته والمتاجرة في ألعاب الأطفال بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين ،وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط ، والإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

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