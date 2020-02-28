شكرا لقرائتكم خبر عن بـ95 ألف ريال.. «سكني» يطلق مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين والان نبدء بالتفاصيل

أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، مبادرة «دعم الدفعة المقدمة للمدنيين» من مستفيدي البرنامج الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، حيث تتيح المبادرة الحصول على قرض إضافي حسن، يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال، يضاف إلى القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال. تأتي المبادرة في إطار حرص وزارة الإسكان على تسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، تماشيا مع أهداف «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني إلى 70%، فيما تشمل هذه المبادرة 3 فئات عمرية يمكنها الاستفادة من القرض الإضافي الحسن، إذ يمكن للمستفيدين من سن 40 حتى 44 عاما الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 إلى 49 عاما الحصول على 85 ألف ريال، ومن سن 50 عاما وأكثر الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، أن الوزارة أطلقت المبادرة خلال الفترة الماضية على مستوى منسوبي وزارتي التعليم والإعلام من حاملي بطاقة «المهني الإعلامي»، ضمن المزايا المتنوعة التي توفرها الوزارة لمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى، وفقا للاتفاقيات التي سبق توقيعها، موضحا أن المبادرة أسهمت في تسهيل رحلة التملك أمام الكثير من المستفيدين ضمن قطاعي التعليم والإعلام، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تفعيلها وإتاحتها لجميع المستفيدين المسجلين في برنامج «سكني»، من الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة. وأضاف: هذه الخطوة امتداد للعديد من الخدمات والتسهيلات التي يوفرها «سكني» لمستفيديه من جميع المناطق؛ لتسهيل تملكهم للمسكن الأول، إذ يوفر البرنامج خيار الأراضي السكنية، أو الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي، إضافة إلى المبادرات والخدمات المتنوعة مثل دعم تجديد المساكن، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة.