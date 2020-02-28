شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط صناعي جديد في محافظة بقيق والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن التحول الاقتصادي الذي انتهجته المملكة الآن، وما تضمنه من إصلاحات هيكلية، ورؤى طموحة وشاملة، أحدث نقلة نوعية في حجم المشاريع التنموية وتنوعها كما وكيفا، وأدى لتنامي الفرص الاستثمارية أمام رأس المال المحلي في جميع المناطق والمحافظات، ومنها محافظة بقيق وما تنطوي عليه من آفاق استثمارية واعدة في العديد من المجالات التجارية والصناعية والخدمية. وأضاف خلال لقاء التواصل بين قطاع الأعمال بمحافظة بقيق مع الجهات الحكومية، برعاية المحافظ محمد المتحمي: إن أهم أهداف الغرفة الرئيسية العمل على رفد حركة الاقتصاد في المنطقة، والإسهام في تطوير البيئة الاستثمارية لكافة محافظاتها، من خلال تسليط الضوء على مقومات كل محافظة وما تمتاز به من فرص استثمارية متنوعة تؤهلها لأن تكون ساحة متسعة لمشروعات وبرامج ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

» مخطط صناعي

وأكد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس منذر الشلوي -خلال اللقاء الذي أداره عضو مجلس الإدارة سعدون الخالدي- أن الأمانة اعتمدت مخططا صناعيا في بقيق، موضحا أن الأمانة تطرح بشكل مستمر فرصا استثمارية متنوعة.

وقال الشلوي: إن المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص، مقبلة على طفرة عمرانية ضخمة، مؤكدا أن الأمانة تسعى إلى مواكبة هذه الطفرة والاستفادة من جميع المبادرات والمقترحات التي يتم استقبالها من خلال الموقع الإلكتروني؛ لدراستها والرد عليها خلال أسبوع.

» ميكنة الخدمات

وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي، أن الوزارة تعمل على تحويل جميع خدماتها والخدمات المرتبطة معها بجهات أخرى إلى إلكترونية، مشيرا إلى أن 90% من خدمات وزارة التجارة أصبحت مميكنة، بعد تحديث عدة خدمات وتطوير خدمات أخرى كانت تشكو من بعض الصعوبات.

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وقال مساعد المدير العام لقطاع العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش: إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع أصحاب القرار في الشركات الكبرى؛ بهدف العمل على توطين الوظائف، مضيفا: الوزارة ستوقع مذكرات تفاهم لتكييف المشاريع بما يتناسب مع مقاولي الشركات الأخرى قريبا.

وأوضح أن فرع الوزارة ناقش مع مكتب عمل بقيق آلية للتواصل مع شركة أرامكو السعودية؛ بهدف توطين الوظائف في إطار خدمة الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن الفرع يعمل على عقد الشراكات مع القطاع الخاص بهدف توطين الوظائف.

» تأهيل الكوادر

وأوضح الأطرش أن الوزارة طرحت برنامج «صفوة» والذي يقدم خدمات متميزة لأي منشأة متميزة في التوطين، مستطردا: ومن جهة أخرى ندعم مسارات الدعم لتأهيل الكوادر الوطنية، ضمن برامج التدريب المنتهي بالتوظيف.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد، أن خدمات الهيئة أصبحت إلكترونية ما يسمح للمكلف خلال تواجده بأي مكان بإنهاء جميع الخدمات، مؤكدا تحديث الإجراءات المتعلقة بالسداد.

وشهد اللقاء حضور عضو مجلس الغرفة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ وأمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، بالإضافة لحضور لافت من رجال الأعمال بالمحافظة وعدد من المسؤولين الحكوميين.