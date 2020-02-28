شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة: ترسبات السخانات ترفع استهلاكها للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» عن أهمية إزالة الترسبات من عنصر التسخين؛ لأنها تسهم في تقليل المدة المستغرقة للتسخين، وانخفاض طلب الجهاز للطاقة الكهربائية. وأكد مختصون في كفاءة أن أسبابا عدة تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانات، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان، ما يجعل «سخانك يفزع لك»، وتتمثل في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه لفترة طويلة.

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