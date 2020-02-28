شكرا لقرائتكم خبر عن W20 تناقش التمويل المالي والفرص المتكافئة لرائدات الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المتحدثة في حوار مشاركة المرأة في ريادة الأعمال لمجموعة العشرين «w20» خلود الموسى لـ«اليوم»، عن أن الحوارات التجهيزية لمجموعة تواصل المرأة في قمة العشرين ستتناول 4 اختصاصات، تتضمن الشمول المالي، والعمل، والتقنية وأخيرا الشمول في رياده الأعمال، موضحة أنه من خلال مشاركتها في مجال ريادة الأعمال ستناقش التمويل المالي، وتوفير فرص متكافئة لرائدات الأعمال، وثانيا توفير تدريب لرائدات الأعمال مساو لمجالات تدريب رجال الأعمال ورواد الأعمال، والجانب الثالث هو زيادة تمكين المرأة في القيادات المؤسسية والوظيفية وتواجد قيادات نسائية.

وأوضحت أن الجلسات الحوارية لمجموعة «تواصل المرأة العشرين» تكتسب أهمية خاصة؛ كونها تعنى بتمكين المرأة السعودية، ومشاركتنا ودعمنا لهذه الجلسات تأكيد على التزامنا الراسخ بدعم الفعاليات، التي من شأنها أن ترتقي بالجهود في الإسهام فعليا في رفعة شأن المرأة اقتصاديا واستثماريا، خاصة أن المرأة في صميم أجندة مجموعة العشرين لهذا العام.

وأوضحت الموسى أن مجموعة تواصل المرأة العشرين ستناقش إحدى المشكلات العالمية لفجوة الأجور بين الرجل والمرأة، إذ تتميز المملكة بالمساواة في الأجور بين الجنسين، مضيفة: تعتبر المملكة من الدول القليلة التي تمنع وجود فجوة بالأجور بين الجنسين.

وأشارت إلى عقد جلسة حوارات تجهيزية لمجموعة تواصل المرأة في قمة العشرين في مدينة الخبر في الثاني من أبريل، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للشؤون الاجتماعية، داعية رائدات أعمال المنطقة للحضور والمشاركة في النقاشات، مشيرة إلى رفع الاقتراحات لمناقشتها في قمه العشرين في أكتوبر المقبل؛ للعمل مع الدول الكبرى لتغيير السياسات والقوانين، فيما يخص تمكين المرأة للقيام بدورها المحوري في عملية التنمية الشاملة في العالم، ولتمكين الكوادر الوطنية، والمرأة السعودية على وجه الخصوص؛ للمساهمة في تطوير الدور التنموي، والاستفادة من القدرات والخبرات الوطنية، حيث تهدف الجلسات الحوارية لـ«تواصل المرأة العشرين» إلى معالجة المجالات المختلفة، التي ستسهم في دمج وتمكين المرأة السعودية في مختلف القطاعات.