«تخطيط الشارقة» تحتفل بفوزها بجائزة الشيخ خليفة للامتياز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

احتفلت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، أمس، بفوزها بجائزة الشيخ خليفة للامتياز عن القطاع الحكومي الخدمي من الفئة الفضية، وذلك بحضور المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار الدائرة نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني بالشارقة، والمهندس خالد بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والمساحة، ولفيف من الموظفين والمراجعين.

وتعد الجائزة منصة علمية متميزة وبرنامجاً تطويرياً متكاملاً للتنمية البشرية والمؤسسية، ونقل أفضل الممارسات في المجالات التنموية المختلفة، كما أضحت محور ارتكاز ونقطة جاذبة للمؤسسات المحلية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، إضافةً إلى المؤسسات الإقليمية المتميزة بدول مجلس التعاون الشقيقة والشرق الأوسط بصورة عامة.

وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري أن الفوز يأتي تتويجاً لمسيرة التطوير التي تنتهجها الدائرة، والتي تهدف إلى تعزيز قدراتها المؤسسية وتحسين مستوى أدائها على كافة الصُعد والمستويات، والوصول إلى مكانة مرموقة.

وأضاف أن الدائرة تعمل على نشر مفهوم التميز المؤسسي والإبداع، وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية، إضافة إلى ضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة على مستوى الشارقة، مؤكداً أهمية القطاع الحكومي في توجيه ورعاية خطط التنمية، وتوفير بيئة عمل تنموية متطورة ومحفزة على الأداء الجيد في جميع المجالات، وتأكيد دور هذا القطاع في خدمة مجتمع الأعمال، والقطاع الخاص.

كما وجه الشكر لموظفي الدائرة، ولفريق عمل الجائزة تقديراً لتفانيهم في أعمالهم وتحقيق التميز والإبداع في تأدية المهام المنوطة بهم، مشيراً أن هذا التميز في الأداء هو ما أهّل الدائرة للفوز بهذه الجائزة المرموقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، داعياً الموظفين إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على التميز في كافة قطاعات العمل بالدائرة.

ولفتت فاطمة الحصان رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي بدائرة التخطيط والمساحة إلى أن الدائرة أخذت على عاتقها التقدم لجائزة الشيخ خليفة للتميز المؤسسي بهدف التطوير المستمر، والارتقاء بمستوى الأداء من خلال توفير حافز معنوي وظروف عمل تحفيزية تشجع التعاون البنّاء وروح المنافسة الإيجابية بين مختلف الإدارات العاملة في الدائرة، إضافة إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، وترشيد النفقات والالتزام بتقديم خدمة متميزة وعالية المستوى لمتعامليها تتوافق مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الهادفة لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021.