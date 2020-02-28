«دبي المالي» يخرّج أولى دفعات «القيادة التنفيذية في القانون»

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احتفى مركز دبي المالي العالمي، بتخرج أولى دفعات «الأكاديمية» من برنامج ماجستير القيادة التنفيذية في قانون الأعمال الدولي، بالتعاون مع جامعة باريس 2 «بانتيون أساس». وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الخريجين خلال حفل أقيم أمس بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة.

حضر الحفل عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ولودوفيك بوي، سفير فرنسا لدى الدولة، ورجاء رابيا، القنصل العام الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية، والبروفيسور جيوم لايت، رئيس جامعة باريس 2 «بانتيون أساس»، والدكتورة ندى مرتضى، الأمين العام لمجلس القيادات الجامعية، إلى جانب أعضاء من مجلس أمناء جامعة باريس 2.

علاقات تعاون قوية

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وخلال الحفل، ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة هنأ فيها خريجي الدفعة الأولى من برنامج الماجستير الذي وصفه بأنه يأتي في إطار علاقات التعاون القوية بين الإمارات وفرنسا في شتى الصعد بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، وما يتبعها من رغبة مشتركة في تبادل الأفكار والخبرات والرؤى بما يعود بالنفع على الجانبين.

وقال إن الإمارات تتمتع اليوم بموقع متقدم كمركز للتعليم المتطور في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاهتمام بتحديث المناهج العلمية وتقديم البرامج التي توائم متطلبات العصر بالتعاون مع أكبر المؤسسات والمعاهد العلمية وأرقى الجامعات الدولية، وذلك مع استثمار الدولة في بناء الإنسان وتعزيز قدراته وإعداد كوادر قادرة على ريادة التطوير والتنمية.

وقال عيسى كاظم: «نثق بأهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، ونواصل ترسيخ التزامنا بتوفير أفضل البرامج عالمية المستوى. وتلعب «الأكاديمية» في مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً ومحورياً في استقطاب المواهب إلى القطاع المالي، ودعم أهداف رؤية الإمارات 2021 بتطوير اقتصاد قائم على المعرفة».

التطوير المهني

وفي إطار سعي المركز لدعم التطوير المهني المستمر وتعزيز المواهب في المنطقة، عقدت «الأكاديمية»، التي تعتبر منشأة متطورة تُعنى بتوفير برامج تعليمية وتنفيذية متميزة وخاصة بالمنطقة، شراكة مع جامعة باريس 2 «بانتيون أساس» في سبتمبر 2018 لإطلاق برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي. وتم تخصيص شهادة الماجستير في قانون الأعمال الدولي لمجموعة مختارة بعناية من القادة الشباب والموهوبين والمديرين المتميزين.

وقال البروفيسور جيوم لايت: «تشتهر جامعة باريس 2 بمساهماتها في إعداد أبرز العقول في مجال القانون وأصحاب الفكر الاستراتيجي ليشغلوا المناصب المسؤولة عن صناعة القرار في العديد من دول أوروبا والعالم. ويعد مركز دبي المالي العالمي وأكاديميته المتميزة، الشريك الأمثل لإطلاق برنامج رائد في قانون الأعمال الدولي. وقد نجحنا في تحقيق غايتنا خلال وقت قياسي مع توفير أعلى مستويات الجودة والتميز. ونتوجه بالشكر والامتنان لإمارة دبي والإمارات لاستقبالنا، ونفخر بإنجازاتنا المشتركة التي تصب في مصلحة الشباب الإماراتي».