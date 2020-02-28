شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الوقود في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تشهد أسعار الوقود لشهر مارس المقبل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بأسعار شهر فبراير الجاري.

وانخفض سعر ليتر بنزين 98 إلى 2.16 درهم بدلاً من 2.24 درهم في فبراير، وليتر بنزين 95 إلى 2.04 درهم بدلاً من 2.12، وليتر بنزين 91 إلى 1.97 درهم بدلاً من 2.05 درهم.

وسيتراجع سعر ليتر الديزل إلى 2.25 درهم في مارس القادم مقابل 2.40 درهم في فبراير الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أسعار الوقود في مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.