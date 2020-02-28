شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تواصل النزيف لليوم السادس بفعل «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم العالمية مسلسل التراجع لليوم على الخامس التوالي، بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا في كافة دول العالم.

وفتحت الاسهم الأمريكية على تراجع حيث انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 600.21 نقطة بما يعادل 2.37%، وفقد ستاندرد آند بورز 81 نقطة 2.63%، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 265 نقطة 2.83%

واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بوصوله إلى أمريكا اللاتينية حيث سجّلت الأربعاء أول إصابة في البرازيل، مستمراً في الوقت نفسه بالتمدّد في أوروبا وآسيا، ما يثير قلقاً عالمياً، ونتيجة ذلك، انخفضت بورصة ساوباولو بنسبة تفوق 5%.

وتراجعت الأسهم الأوروبية مجدداً أمس وكانت الأسهم المرتبطة بقطاع السفر هي الأكثر تضرراً، مع تفاقم المخاوف من جائحة قد تضر بالنمو العالمي جراء قفزة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين.

وأصدرت عدة شركات قيادية تحذيرات بشأن الأرباح. وهوى سهم ستاندرد تشارترد 3.4% بعدما قال البنك الذي تتركز أعماله في آسيا إن تحقيق هدف رئيسي للأرباح سيستغرق وقتاً أطول نظراً لتفاقم الظروف المعاكسة في سوقيه الرئيسيتين الصين وهونج كونج بسبب الفيروس.

وخلال التداولات هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.2%، ليصبح بصدد أسوأ أسبوع له منذ يناير/‏‏كانون الثاني 2016 عندما اضطربت الأسواق العالمية بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع شديد في أسعار النفط.ونزل مؤشر شركات السفر والترفيه 3.3% ليتكبد خسائر لسادس جلسة على التوالي بفعل تراجع أسهم شركات الطيران والفنادق على خلفية المخاوف من انخفاض الطلب.

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وهوى سهم دبليو.بي.بي للإعلانات 13.6% بعدما قالت إنها تستهدف نمواً ذاتياً وهامش ربح مستقرين في 2020. ونزل سهم منافستها بابليكس 3.3%.

وتراجع المؤشر نيكاي الياباني لليوم الرابع حيث يساور القلق المستثمرين بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم.

ونزل المؤشر القياسي 2.13% إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف عند 21948.23 نقطة ليغلق أدنى من مستوى الدعم الرئيسي عند متوسطه المتحرك لمئتي يوم البالغ 22195 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع سبتمبر/‏‏ أيلول.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.37% ليغلق عند 1568.06 نقطة وهو أقل مستوى منذ العاشر من سبتمبر/‏‏ أيلول، بينما ارتفع حجم التداول لثلاثة أيام متتالية للمرة الأولى في أكثر من عام.

وفي مؤشر على موجة بيع واسعة النطاق، تراجعت جميع المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين في بورصة طوكيو، وكان مؤشر قطاع النقل الجوي الأكثر انخفاضاً حيث نزل 4.9%.

وانخفض سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 5.3% وتراجع سهم الخطوط الجوية اليابانية 4.5% وسجل السهمان أدنى مستوياتهما في عدة أعوام.في المقابل، سجل مؤشر شركات توصيل الغذاء ارتفاعاً وزاد سهم فندلي 2.5%.

وقفز سهم كيورين هولدنجز 10.7% بعدما أورد تقرير أن شركة تابعة لها تطور أداة لتشخيص فيروس كورونا يمكنها خفض زمن الاختبار إلى أقل من 30 دقيقة بدلاً من ست ساعات في الوقت الراهن.